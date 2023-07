Formula 1 | Mercedes, Russell in quarta fila nel Gran Premio del Belgio

E’ deluso George Russell per l’ottavo posto nelle qualifiche di Spa. Il pilota della Mercedes quindi partirà soltanto dall’ottava fila nel Gran Premio del Belgio di domenica. L’inglese ha ammesso di non essere stato in grado di mettere insieme nemmeno un giro pulito, specialmente in Q3, un qualcosa di difficile comprensione anche perché solitamente in determinante condizioni, l’ex Williams si è sempre espresso al meglio. La W14 comunque, sulla falsariga delle dichiarazioni di Hamilton, non sembra comportarsi troppo male nelle Ardenne.

“Siamo stati un po’ fuori ritmo per tutta la sessione, faticando in ogni giro – ha ammesso Russell. Non sono sicuro del perché, di solito amo queste condizioni miste, ma non ho avuto passo in nessun tentativo. C’è molto da rivedere e capire, ma sappiamo anche che le qualifiche non sono determinanti qui, anche se mi sarebbe piaciuto essere più avanti in griglia di partenza. La mancanza di giri nelle prove libere libere non è stato determinante, perché è stato così per tutti: ti piacerebbe sempre fare più giri per migliorare il feeling, ma la vettura tutto sommato non si è comportata così male. Bisogna capire tante cose da qui a domani”.