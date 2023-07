F1 | Red Bull, Horner chiude la prima parte di stagione con la doppietta

Christian Horner può festeggiare davvero, questa volta: la Red Bull torna a fare doppietta a Spa, cosa che non accadeva dal Gran Premio di Miami. Max Verstappen, sesto al via, rimonta con calma fino alla prima posizione, superando agilmente il compagno di squadra Sergio Perez. I due sembrano guidare vetture diverse, ma Checo fa il necessario e torna davanti senza errori. Non c’è modo migliore di terminare la prima parte di stagione, un trionfo per la Red Bull, che non ha lasciato nulla agli avversari: tutte le vittorie sono andate al team di Milton Keynes, un dominio assoluto che sembra non volersi fermare. Red Bull ti mette le ali, e decisamente non è mai stato più vero di così.

“Abbiamo visto ciò che ha fatto Max l’anno scorso. Magari è colpa dell’età, sarà per questo che ci ha messo più tempo – scherza Horner – è stato incredibile anche oggi. Ha gestito le gomme, cosa difficile da fare quando sei così vicino agli avversari. Al momento giusto ha recuperato posizioni, e con gomme medie è andato ancora più forte. Checo era in testa fino a quel momenti, sono stati corretti nell’azione. Il team sta scrivendo la storia e vogliamo cercare di fissare l’asticella al più alto livello possibile. non avremmo mai potuto immaginare di vincere tutte le gare prima della pausa estiva, è un risultato che non hai precedenti. Ora ci meritiamo una bella pausa prima di Zandvoort, la gara di casa di Max. Abbiamo una gran macchina, gli ingegneri, tutti nella squadra stanno facendo un grande lavoro. Il ragazzo che ha ricevuto il trofeo sul podio si occupa delle gomme, è stato un weekend difficile per lui tra intermedie e slick. Tutto questo è frutto di un lavoro di squadra, dai tecnici delle gomme, fino ad Adrian Newey e Max, ognuno fa la propria parte. Ora ci godiamo la famiglia, senza pensare troppo alla Formula 1, sarà bellissimo tornare a Zandvoort”.