F1 | Alfa Romeo, buon passo gara per Bottas e Zhou nella Sprint

Sprint Race fuori dalla zona punti per l’Alfa Romeo. Già nella Shootout Valtteri Bottas e Zhou Guanyu restano esclusi in Q1, rispettivamente in diciassettesima e diciannovesima posizione. Il finlandese riesce a recuperare delle posizioni in gara grazie al pit-stop, terminando la Sprint in tredicesima posizione. Premesse comunque positive, sul passo gara, che fanno ben sperare Bottas, che scatterà dalla tredicesima posizione.

“E’ stato molto complicato, ma nulla di diverso da quanto già visto venerdì. Il meteo cambia sempre ed improvvisamente. In ogni caso, siamo comunque riusciti a correre, ed è stato divertente; siamo anche riusciti a recuperare qualche posizione. Tutto sommato, ci sono degli aspetti positivi: la vettura e il ritmo sembravano buoni e siamo fiduciosi per la gara, dove avremo anche una miglior posizione di partenza”.

Gara più complicata per Zhou, che si ritrova al fondo del gruppo con evidenti problemi di visibilità. Il cinese termina la Sprint in quindicesima posizione; un’altra scalata lo attende in gara, dove scatterà dalla diciassettesima casella.

“La visibilità era limitata per la maggior parte della Sprint: la situazione è migliorata soltanto verso gli ultimi giri per cui, ovviamente, sorpassare è stato difficile. In ogni caso, l’obiettivo principale era tenerci fuori dai guai, date le condizioni. In gara abbiamo scelto di tornare ai box prima del previsto, le gomme stavano degradando in fretta. In ogni caso, la gara vera dovrebbe essere asciutta, potremo recuperare posizioni e magari tornare davanti”.