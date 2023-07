F1 | Red Bull, Horner si prepara ad un’altra vittoria

Christian Horner festeggia l’ennesima vittoria di Max Verstappen in una Sprint Race, attendendo di sapere quanti giri ci metterà l’olandese per risalire, in gara, dalla sesta alla prima posizione. Verstappen è rientrato ai box al secondo giro, nella Sprint, e se l’è presa con calma per tornare davanti, superando Oscar Piastri alla sesta tornata. Sprint diversa, invece, per Checo Perez: il messicano si è ritrovato in lotta con Lewis Hamilton, terminata però con il contatto tra i due. Ad uscirne danneggiata è proprio la RB19, costretta quindi al ritiro. Perez avrà la possibilità di rifarsi in gara, partendo dalla prima fila accanto a Leclerc.

“Abbiamo richiamato Checo immediatamente ai box e, rientrando, è riuscito a recuperare la posizione sia sulle Mercedes, sia sulle Ferrari, salendo in quarta posizione. Sfortunatamente c’è stato il contatto con Lewis, che ha causato gravi danni alla fiancata della vettura. Continuava a perdere aderenza e siamo stati costretti a ritirare la macchina – ha spiegato il team principal – Max ha concluso un’altra performance straordinaria. Abbiamo scelto di farlo rientrare dopo, e così è finito in seconda posizione dietro Piastri. Oscar è stato bravissimo oggi, ma Max è riuscito a tornare davanti e a vincere. Ci prepariamo ora per la gara, con Checo in prima fila e Max in sesta posizione dopo la penalità. Sarà un’altra sfida e senza dubbio il meteo giocherà un bel ruolo, ma entrambi i nostri piloti sono pronti a correre e lottare”.