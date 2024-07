F1 | La FIA scagiona Verstappen e “rimprovera” Hamilton: “Poteva evitare il contatto”

La FIA ha scagionato Max Verstappen dopo l’incidente avvenuto in curva 1 con Lewis Hamilton nel Gran Premio d’Ungheria di oggi, nel quale il campione olandese della Red Bull ha avuto la peggio, terminando poi la corsa in quinta posizione. L’entrata del tre volte iridato è stata senza freni, sotto ogni punto di vista, mentre l’inglese non si è certamente risparmiato, rendendo la vita al suo rivale particolarmente difficile. La Federazione, dopo aver revisionato il tutto, ha deciso di non penalizzare Max, e anzi, ha invitato il campione della Mercedes a comportarsi in maniera più responsabile in futuro.

SENTENZA HAMILTON-VERSTAPPEN: NESSUNA SANZIONE

“Gli Steward hanno ascoltato il pilota della vettura 1 (Max Verstappen), il pilota della vettura 44 (Lewis Hamilton) e i rappresentanti dei team, e hanno esaminato i dati del sistema di posizionamento/smistamento, video, tempi, telemetria e prove video on board. In avvicinamento alla curva 1, sia l’auto 44 che l’auto 1 hanno superato l’auto 23 (Albon). L’auto 44 è tornata sulla traiettoria prima della zona di frenata e ha iniziato a svoltare in curva 1. La vettura 1 si è avvicinata alla curva più velocemente rispetto ai giri precedenti (a causa del DRS) e ha frenato nello stesso punto di sempre”.

“Verstappen ha affermato che Hamilton abbia cambiato direzione in frenata. Lewis ha dichiarato che stava semplicemente seguendo la sua normale traiettoria di corsa (cosa confermata dall’esame delle prove video e telemetriche dei giri precedenti). E’ chiaro come la vettura 1 abbia bloccato entrambe le ruote anteriori in avvicinamento alla curva 1 prima che si verificasse qualsiasi impatto, ma mancava la normale linea di curva per una tipica manovra di sorpasso.

Il pilota dell’auto 44 ha affermato che si è trattato di un incidente di gara, mentre Verstappen 1 ha sostenuto che si è trattato di un cambio di direzione in frenata. Gli Steward non considerano questa manovra come un tipico caso di “cambio di direzione in frenata”, anche se è nostra convinzione che il pilota della vettura 44 avrebbe potuto fare di più per evitare la collisione. Di conseguenza determiniamo che nessun conducente è maggiormente responsabile e decidiamo di non intraprendere ulteriori azioni”.