Formula 1 | Ferrari: Sainz ci ha provato e ha rischiato, ma non aveva senso risparmiare le gomme

Grandissima gara di Carlos Sainz a Monza. Il pilota spagnolo ha portato la Ferrari sul podio dopo aver resistito fino allo stremo contro le Red Bull di Verstappen prima e Perez poi, andando anche ben oltre le capacità della SF-23. La pressione però non è finita, perché negli ultimi giri è stato Leclerc a provarci contro il compagno di squadra, e i due hanno dato vita a una bellissima lotta, dura, ma corretta. Alla fine dei giochi però il madrileno ha resistito pur avendo le gomme finite, stressatissime dalla lotta con Checo, e si è portato a casa un meritatissimo podio, il primo della sua stagione, il sedicesimo della carriera.

“Ho fatto tutto quello che potevo con Max – ammette Sainz. In quei 15 giri ho spinto più del dovuto, alla fine ho sofferto con le gomme nei finali di stint, sono arrivato quasi sulle tele. Oggi dovevo provarci, non risparmiare: forse mi è costato quasi il podio aver spinto così tanto, ma è meglio tentare di tenere le Red Bull dietro piuttosto che andare a casa senza provarci. La lotta con Charles è stata bella: col compagno di squadra c’è sempre un po’ più di rispetto, perché l’ultima cosa che vuoi è avere un contatto tra le due macchine, specialmente a Monza, ma abbiamo lottato in maniera pulita e corretta. Mi sono divertito anche con Max e Checo, battaglie belle ed è uno spettacolo per la Formula 1″.

“Seconda forza fino alla fine? Vedremo: per me ci saranno weekend più difficili di Monza, spero non come Zandvoort, ma anche simili a questo appena concluso, quindi ci sarà un po’ di tutto e potremo ancora lottare per il podio, vediamo come reagirà la macchina. Sono salito su questo podio in McLaren ma non c’era gente, eravamo in tempi di Covid, e oggi era tutto pieno, voglio ringraziare tutta la gente, è stato il weekend più bello della mia carriera come pilota di Formula 1 e della Ferrari, e sentire inneggiare il mio nome su quel podio è un’esperienza stupenda”.