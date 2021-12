F1 | Red Bull, Christian Horner: “Sono orgoglioso di Max e di questa squadra”

Max Verstappen è Campione del Mondo, e potremmo dire che ci sono stati due papà a festeggiare con lui sotto al podio. Non solo Jos Verstappen, Christian Horner ha preso Max Verstappen nella sua squadra nel 2016, quando l’olandese aveva diciotto anni. “Campioni del mondo entro il 2024”, questo fu il proclamo quando la Red Bull blindò Verstappen, promettendo di farne un campione. Quel momento è arrivato oggi. Max Verstappen vince il titolo mondiale in una gara incredibile che lo ha visto spacciato per ben cinquanta giri. E’ la Safety Car a cambiare tutto, e la scelta di rientrare ai box. Tante le polemiche e le proteste, sopratutto di Toto Wolff e la Mercedes, ma la direzione gara respinge tutti i ricorsi del team tedesco. Verstappen si prende quel titolo all’ultimo giro, un titolo per cui ha lottato con le unghie e con i denti, aiutato da un incredibile Sergio Perez, che oggi è l’incarnazione del gioco di squadra. Verstappen vince il titolo, riportando quel trofeo a Milton Keynes per la prima volta dal 2013. L’olandese riporta il mondiale anche alla Honda, che ufficialmente saluta la Formula 1, ma continuerà la partnership con il team anglo – austriaco. Che gara è stata, che mondiale, tra due colossi del Motorsport: iconico l’abbraccio tra Max e Lewis Hamilton sotto al podio, con il britannico che si rivela un gentleman. Continuano invece, ancora, le lotte tra gli altri due protagonisti di questa sfida, Christian Horner e Toto Wolff, ma il team principal Red Bull per ora può festeggiare: Max ha vinto, Max è campione del mondo.

“Avevo detto che ci sarebbe servito l’intervento degli Dei delle corse negli ultimi dieci giri, e grazie a loro per quella Safety Car. E’ stata una grande lotta quella di questa stagione e Max ha vinto il titolo mondiale, non si tratta solo di questa gara, ma di tutta la stagione e dell’incredibile e consistente pilota che è – ha detto il team principal – diamo credito anche a Lewis, è stato un avversario fenomenale per tutta la stagione e un grande campione del mondo, è stato formidabile e quindi questa vittoria è ancora più sentita. Questo campionato si è deciso all’ultimo giro, la squadra ha fatto una grandiosa strategia, richiamando Max per il pit-stop per montare le rosse, il resto era tutto nelle mani di Max, e l’ha fatto nel suo stile. Ho urlato da curva cinque fino alla fine del rettilineo. Ha portato a termine la missione.

“Sono molto orgoglioso di Max e della squadra per quanto abbiamo passato durante l’anno e per quanto siamo riusciti a fare contro dei grandi e validi avversari – continua Horner – Checo è stato il compagno di squadra perfetto oggi, ha guidato in modo superlativo tenendo Lewis alle sue spalle su quelle gomme ormai andate. Senza di lui probabilmente Max non sarebbe Campione del Mondo oggi, tutta la squadra ha eseguito la strategia in modo impeccabile. Dopo ventidue gare possiamo dire di aver vinto questo campionato con i fatti. Vorremmo anche ringraziare la Honda per il loro lavoro e il supporto negli ultimi anni. Continueremo la nostra partnership in maniera un po’ diversa, ma vogliamo continuare a vincere“.