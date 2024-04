F1 | Red Bull, Christian Horner festeggia la doppietta di Suzuka

Suzuka – Archiviate, o forse dimenticate, le accuse e i terremoti interni al team, è tempo di pensare alle performance, e la Red Bull non ha disatteso le aspettative. Christian Horner ha ancora una volta lodato i propri piloti, autori di una doppietta in pista e nella classifica piloti. Max Verstappen, pole man, ha mantenuto la posizione fino alla fine, gestendo al meglio gli pneumatici e il gap dal resto del gruppo. Checo Perez non è stato da meno e, nonostante qualche incertezza iniziale, il messicano è riuscito a farsi strada e a riprendersi la seconda posizione, assicurando la doppietta.

Horner: “Siamo orgogliosi, è una bella domenica”

“Quella di oggi è stata una grande performance; giro veloce, doppietta, pit-stop più veloce e doppietta anche nel campionato piloti. Per cui si, è andata benissimo, siamo molto orgogliosi, e poi siamo qui in casa del nostro motorista, Honda. Max ha gestito la gara magnificamente. Ha aperto il gap sin dalla partenza, gestendo le gomme. Ma anche Checo non è stato da meno: ha fatto una gran qualifica ieri, una delle migliori della sua carriera. E poi oggi, è stato ancora fantastico. Ha macinato posizioni mantenendo il ritmo. Una gara brillante, da parte di tutto il team. E’ una bella domenica”.