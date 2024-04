F1 | Red Bull, Perez è secondo: “Abbiamo salvato il salvabile”

Suzuka – Sergio Perez regala la doppietta alla Red Bull. Il messicano esegue una gara da manuale, nonostante qualche piccola sbavatura. Il primo stint sulle medie mette Checo in difficoltà. ma nonostante tutto il messicano mantiene la posizione. Con le hard la RB20 sembra volare, ma Perez si ritrova nel traffico: la strada per tornare sul podio è lenta, ma vincente: Sergio taglia il traguardo dodici secondi dopo il compagno di squadra. La sensazione, come negli scorsi weekend, è che il pilota Red Bull adduca motivi che gli abbiano impedito di puntare alla vittoria – le gomme, la partenza – ma la realtà è che, al momento, Perez sta facendo esattamente quello che deve fare per riconfermarsi nel team di Christian Horner: seguire Verstappen a breve distanza, conquistare podi e punti e assicurare il mondiale costruttori.

Perez: “Siamo competitivi, ma dobbiamo continuare a migliorare”

“E’ stata una bella giornata per la squadra. Il ritmo era buono, abbiamo faticato inizialmente col degrado, non riuscendo a sfruttare al massimo le gomme medie a causa del bilanciamento e delle temperature. Abbiamo sofferto nel primo stint, compromettendo la nostra gara, e poi c’è stato Lando che è entrato ai box in anticipo – ha spiegato Checo – il secondo stint è andato meglio, ma ho dovuto farmi strada in mezzo al traffico, non è stato facile. Con le hard è stato molto più facile, ma ormai era tutto perduto. Guardiamo al lato positivo, siamo riusciti a salvare il salvabile durante il promo stint, cosa che non riuscivamo a fare lo scorso anno. Siamo competitivi, ma dobbiamo continuare a migliorare. Anche la fiducia sta crescendo, spero che sia costante per le prossime gare”.