F1 | Racing Bull, Ricciardo: “Abbiamo capito la vettura, sembra già competitiva” 

Monza – Venerdì contrastante in casa Racing Bulls. Il weekend di Daniel Ricciardo parte col piede giusto: il pilota australiano si è subito sentito a suo agio con la vettura, e i tempi in classifica lo dimostrano. Il vincitore del Gran Premio d’Italia del 2021 piazza un buon dodicesimo tempo nelle FP1, per poi avanzare fino all’ottava posizione nella seconda sessione di libere.

Ricciardo: “Abbiamo capito la vettura, sembra già competitiva”

“È stata una buona giornata e la macchina sembra competitiva. Monza è una bella pista, ci sono circuiti che ti piacciono più di altri e per me questo è uno di quelli. Con l’asfalto nuovo è un po’ diverso e, come altri piloti hanno dimostrato, può essere difficile trovare l’aderenza giusta. È impegnativo, ma divertente. Sono soddisfatto per come è andata oggi e penso che abbiamo iniziato il weekend con una buona base. Non ci sarà molto da cambiare in vista di domani, abbiamo capito la macchina e siamo in una buona posizione. Mi sono sentito bene al volante, anche se ovviamente c’è sempre un po’ di margine da trovare in pista”.

Tsunoda: “Dobbiamo ancora capire tante cose”

Capovolta la situazione dall’altro lato del box: Yuki Tsunoda si ritrova dall’altro lato della classifica, fermandosi prima in tredicesima posizione nelle FP1, per poi scendere in tredicesima nelle FP2. Ancora tanto lavoro da fare sulla vettura del giapponese.

“Dal nostro lato del garage è stata una giornata un po’ difficile e dobbiamo capire ancora tante cose. Il tracciato ha subìto delle modifiche, è stato riasfaltato ed è più scorrevole e piacevole da guidare. Sono cambiati anche i cordoli e adesso è possibile affrontarli in modo leggermente più aggressivo. È comunque solo il primo giorno, adesso gli ingegneri esamineranno i dati durante la notte e speriamo di poter trovare un margine di miglioramento in vista di domani”.