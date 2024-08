F1 | Sauber, Bottas si avvicina alla top 10: “Non ci illudiamo, sono solo prove libere” 

Monza – La Sauber può tirare un sospiro di sollievo dopo la prima giornata di prove libere in Italia. Dopo la sofferenza di Zandvoort, il team di Alunni Bravi sembra aver intrapreso la strada giusta con i nuovi componenti, portati in pista sulla vettura di Valtteri Bottas. Il finlandese stupisce nelle FP1, che chiude con il quinto miglior tempo, mentre è undicesimo nelle FP2. Un ottimo risultato, che riporta la Sauber dall’altra parte della classifica: un’ottima premessa per la caccia al primo punto stagionale.

Bottas: “Non ci illudiamo, sono solo prove libere”

“E’ sempre bello tornare a correre a Monza, sopratutto con delle performance come queste. Abbiamo portato a termine il nostro programma e questo ci ha permesso di poter affinare la vettura tra le due sessioni. Siamo decisamente competitivi rispetto a Zandvoort, sembra che Monza si adatti molto meglio alla nostra vettura, ed è stato bello avere questa giornata dopo tante settimane difficili. Non ci lasciamo trasportare, è solo venerdì, sono solo libere: dobbiamo però continuare a migliorarci. Ci aspettiamo di fare dei passi avanti, per domani: se ci riusciremo potremo davvero avere una chance”.

Zhou: ” La squadra lavorerà sodo per essere pronta per la qualifica”

Venerdì diverso per Zhou Guanyu, che chiude la prima sessione col quindicesimo tempo, mentre resta ultimo nelle FP2. Qualche problema per lui, che non ha la nuova configurazione e che spera di potersi avvicinare al compagno di squadra in qualifica.

“E’ sempre un piacere ritornare su una pista iconica come questa e saggiare le modifiche apportato: si sono decisamente concentrati sull’asfalto e sull’eliminazione del dossi, i primi giri sono stati fondamentali per imparare nuovamente il tracciato. Le FP1 sono andate bene, mentre c’è stata qualche difficoltà nel pomeriggio. Credo ci siano delle opportunità per ottimizzare il set-up e per estrarre più performance; inoltre i tempi di Valtteri, che ha provato i nuovi aggiornamenti, sono decisamente promettenti. La squadra lavorerà sodo per essere pronta per la qualifica”.