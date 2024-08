F1 | Aston Martin, Stroll: “Stiamo andando nella giusta direzione”

Monza – E’ un venerdì in salita per Lance Stroll, che sembra per aver intrapreso la strada giusta per riavvicinarsi alla parte alta della classifica. La classifica finale delle FP1 lo vede solo in sedicesima posizione, ed è per questo che la squadra modifica la vettura in tempo per la seconda sessione di libere. Il lavoro svolto si rivela provvidenziale e infatti Lance raggiunge il compagno di squadra Fernando Alonso tra i primi dieci, mettendosi appunto in decima posizione.

Stroll: “La vettura è migliorata nelle FP2”

“E’ bello tornare su questa pista, è un circuito pazzesco e amo l’Italia. Abbiamo modificato la vettura tra le due sessioni di libere e sento che è migliorata nelle FP2; credo che stiamo andando nella giusta direzione, ma il lavoro non è ancora finito. La nuova pista ha più grrip e meno dossi, è decisamente un bene fisicamente per noi piloti!”.