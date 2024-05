F1 | La crisi Aston Martin fa traballare Krack: crescono i rumors su un’interesse verso Binotto

F1 Binotto Aston Martin – La crisi di risultati che sta vivendo Aston Martin da otto mesi a questa parte potrebbe portare Lawrence Stroll a un clamoroso cambiamento di leadership all’interno della squadra. Secondo quanto riporta Luigi Perna nell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, l’imprenditore canadese – patron del team inglese – avrebbe già avviato dei contatti più o meno fitti con Mattia Binotto che sarebbe pronto a prendere tra le mani il ruolo di Team Principal in sostituzione di Mike Krack.

Classe ’69 e nativo di Losanna, ma praticamente italiano adottivo, Binotto ha assunto la stessa carica in Ferrari dal 2019 al 2022, lasciandosi con quest’ultima nel gennaio del 2023 dopo una serie di risultati che non hanno soddisfatto la dirigenza capitanata da John Elkann. Da quel momento in poi, dopo aver passato il testimone a Frederic Vasseur, ha scelto di vivere lontano dalla Formula 1 per seguire le proprie attività vinicole.

Aston Martin in crisi, Binotto pronto a subentrare a Krack

Adesso, però, starebbe valutando un clamoroso ritorno sotto la corte di Stroll, con cui avrebbe avuto delle importanti discussioni già nell’ultimo fine settimana di Imola. Una scelta del canadese che mirerebbe non solo a garantirsi un profilo esperto, capace di portare in dote a Silverstone tutta la propria esperienza del periodo Ferrari, ma anche una vera e propria scossa ad un’ambiente che dalla scorsa estate, sotto la guida del Manager lussemburghese, non è più riuscito a trovare le prestazioni “brillanti” di inizio 2023.

Una situazione inaccettabile considerando i tanti investimenti economici e tecnici fatti dalla dirigenza nell’ultimo anno e mezzo. Binotto, ricordiamo, è stato anche accostato ad Audi ed Alpine, senza però mai arrivare ad un punto concreto. Vedremo che tipo di evoluzioni ci saranno nei prossimi mesi.

