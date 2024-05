F1 | Alonso: “A Monaco il week-end più bello dell’anno, almeno fino alla domenica”

F1 GP Monaco Alonso – Intercettato dai giornalisti nel media-day del prossimo Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Fernando Alonso non ha nascosto il proprio entusiasmo per l’appuntamento di Monte Carlo, precisando come il week-end del Principato sia uno dei più intensi e speciali dell’intero calendario.

Dalle prove libere e fino alle qualifiche, i piloti cercano di ottenere il massimo dai pacchetti a propria disposizione, volando di fatto in spazi angusti e proibitivi. Una condizione entusiasmante per il pubblico, almeno fino alla domenica, visto che i pochi punti di sorpasso – uniti alla totale assenza di rettilinei – costringono i piloti nell’atto conclusivo del fine settimana ad un vero e proprio trenino dove l’obiettivo è non fare danni e portare le rispettive monoposto al traguardo

Le unicità del fine settimana di Monte Carlo

“La qualifica di Monaco è diversa e molto speciale. Lo definirei uno dei momenti più belli dell’intera stagione. Il fine settimana in generale è splendido, almeno fino alla domenica. Purtroppo in gara non c’è molto che noi piloti possiamo fare. La pista è molto stretta e i punti di sorpasso di fatto non ci sono. L’unica cosa che possiamo fare è cercare di portare la vettura sotto la bandiera a scacchi e limitare al massimo i danni. Tutto ciò che c’è prima, però, è unico. Dalle libere e fino alle qualifiche, il circuito evolve di giro in giro e man mano che passeranno le sessioni saremo chiamati a cambiare il set-up in base alle esigenze richieste dalla vettura”.

Alonso e il sogno vittoria a Monaco

Per quanto riguarda il sogno vittoria, invece, lo spagnolo è apparso parecchio più cauto rispetto allo scorso anno, precisando come la squadra stia ancora cercando di capire i punti forti e deboli della AMR23. Una condizione ovviamente non semplice che probabilmente, a meno di una qualifica “super”, porrà l’Aston Martin alle spalle di Ferrari, Red Bull e McLaren per il fine settimana che scatterà domani con le prove libere. “L’anno scorso avevamo delle speranze di vittorie, mentre quest’anno la situazione è un pò diversa”, ha detto. “Abbiamo avuto degli alti e dei bassi e stiamo cercando ancora di capire bene il nostro pacchetto. In Cina, però, abbiamo fatto terzi in qualifica e se riusciamo a ripetere quel risultato avremo delle chance per la gara. Siamo ottimisti e riteniamo di poter fare comunque un buon fine settimana. Monaco solitamente mi offre un buon feeling”.