Formula 1 | Haas, Komatsu entusiasta del debutto di Bearman a Baku

Formula 1 Haas GP Azerbaijan – Tramite le colonne del sito ufficiale della Haas, Ayao Komatsu ha espresso la propria soddisfazione per il fine settimana di Oliver Bearman a Baku, sottolineando come l’inglese sia riuscito a gestire al meglio l’ansia e la pressione del debutto su un tracciato che storicamente non favorisce i piloti più giovani.

Grazie a una condotta di gara attenta, unita a un pizzico di fortuna, il pilota della Ferrari Driver Academy — già confermato nel team statunitense per il 2025 — è riuscito a portare la sua VF-24 in zona punti, ottenendo più di quanto sperato all’inizio del weekend. Un risultato importante, che ha permesso alla Haas di muovere la classifica del mondiale Costruttori, al momento molto “corta” e incerta. Bearman, ricordiamo, ha gareggiato in Azerbaijan in sostituzione di Kevin Magnussen, costretto ad un turno di stop per aver azzerato i punti sulla propria SuperLicenza.

Haas, Komatsu e la gara di Bearman e Hulkenberg a Baku

“Dal punto di vista della guida di Ollie, penso abbia fatto un ottimo lavoro. È vero che all’inizio ha gestito le gomme in modo eccessivo, ma la squadra avrebbe dovuto informarlo meglio durante il primo stint. Il ritmo rallentato ha compromesso la sua gara. Tuttavia, una volta che ha capito di stare esagerando con la gestione, ha recuperato bene e ha mostrato consapevolezza. Portare a casa la P10 e un punto tanto necessario per la squadra è stato un risultato brillante. Nonostante l’intoppo in FP3 e la prestazione sottotono in Q2, nel complesso Ollie è stato impressionante.

Per quanto riguarda Nico, la sua gara è stata forte, anche se il circuito non è uno dei suoi preferiti. Oggi ha dimostrato di avere un buon feeling con la macchina e le gomme, gestendo bene il primo stint. Il secondo stint con le gomme dure è stato notevole: le ha gestite perfettamente. Purtroppo, a due giri dalla fine ha colpito il muro sul lato destro, perdendo la posizione su Colapinto. Durante il tentativo di recupero è avvenuto l’incidente, con l’uscita della bandiera gialla. Nico ha colpito qualcosa di grosso, non sono sicuro cosa, ma non ha reagito abbastanza velocemente quando ha visto la luce verde, permettendo a Hamilton e Ollie di sorpassarlo. L’aspetto positivo è che avevamo un buon passo gara, e anche su una delle sue piste peggiori, Nico è stato molto competitivo. Sono sicuro che possiamo lottare per i punti per il resto della stagione.”