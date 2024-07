F1 | Piastri chiude il capitolo Ungheria e apre ai giochi di squadra in casa McLaren

F1 Piastri McLaren – Intervistato nel media-day del prossimo Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Oscar Piastri è tornato a parlare delle “polemiche” che hanno animato il post gara in Ungheria, precisando come il rapporto tra lui e Lando Norris sia “assolutamente ok”. Nonostante gli attriti provocati dalle resistenze dell’inglese a Budapest, l’australiano crede fermamente nello spirito di squadra all’interno della factory di Woking e non vede l’ora di affrontare la prossima prova di Spa, dove McLaren può sfruttare l’arretramento in griglia di Max Verstappen per garantirsi altri punti importanti per la classifica costruttori.

L’analisi sulla doppietta di Budapest

“Siamo entrambi nelle stesse condizioni, va tutto bene. C’è ancora parecchio rispetto tra di noi. Lando ha mantenuto la leadership della gara dopo il secondo pit stop e la cosa per certi versi non mi ha sorpreso. Parliamo di un pilota che ha vinto un Gran Premio di Formula 1 e che corre per ottenere altri risultati di quel tipo. E’ naturale volerlo fare, oltre che crearsi delle opportunità. Probabilmente è andata avanti più di quanto mi aspettassi, ma credo che anche di questo dovremo discutere come squadra per far si che ci siano più opportunità di gareggiare tra di noi con le cose fatte in modo un po’ diverso. Come squadra discutiamo di molte cose, ma non si può pianificare ogni singolo scenario”.

Giochi di squadra? Piastri pronto all’eventualità

Per quanto riguarda i giochi di squadra, invece, Piastri si è detto pronto a cedere la posizione al compagno di squadra in caso di necessità, evidenziando come gli obiettivi del team debbano avere sempre la priorità su quelli personali. Soprattutto in una situazione di classifica così incerta. “So che i giochi di squadra sono una possibilità e alla fine, purché voglia sempre arrivare al vertice, ricopro un ruolo all’interno della line-up della McLaren. Sono loro ad avere sempre l’ultima parola. Se hanno bisogno che io faccia gioco di squadra e cerchi di aiutare Lando, ovviamente lo farò. Personalmente cecherà di gareggiare sempre per vincere, anche perchè alla squadra servono tanti punti per inseguire l’obiettivo Costruttori. Budapest è stata una grande opportunità e vedremo se riusciremo a raccoglierne altre nel prosieguo di questo campionato”.