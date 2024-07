F1 | Tsunoda bussa alla Red Bull: “Cosa devo fare di più per avere un sedile?”

La Red Bull sembra aver dato un ultimatum a Sergio Perez, il quale potrebbe correre per l’ultima volta con il team di Milton Keynes nel Gran Premio del Belgio di questo weekend. Il messicano non sta rispettando le clausole inserite nel nuovo contratto bienanale firmato qualche settimana, e dopo una serie di incidenti e prestazioni negative, potrebbe fare le valigie dopo la gara di Spa-Francorchamps. Al suo posto, Horner vorrebbe mettere il suo pupillo Ricciardo, magari per un ultimo giro di giostra prima di un probabile ritiro dell’australiano, ma è Yuki Tsunoda a fare la voce grossa nel giovedì dedicato alla stampa. Il giapponese infatti si candida per prendere il posto di Perez, mettendo sul piatto le sue ultime prestazioni. Ricordiamo che il nipponico ha rinnovato con Racing Bulls nel corso di questa stagione.

“Sono contento delle mie prestazioni – ha detto Tsunoda. Ho fatto ciò che dovevo, cosa dovrei fare ancora di più? Si vede anche quanti punti abbia ottenuto rispetto agli altri, quindi sono soddisfatto, ma posso controllare solo le mie prestazioni, non posso incidere sulle decisioni altrui. Pare che ci siano diversi fattori per decidere chi guiderà la Red Bull, anche perché stanno considerando altri piloti stando ai rumors. Guardando però solo alle performance, la situazione è abbastanza chiara, sono quello che sta andando più forte, anche prendendo come riferimento tutti i piloti del centro gruppo”.