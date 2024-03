F1 | Perez: “Ferrari forte a Melbourne, noi fatichiamo con il graining”

Sergio Perez partirà dalla sesta posizione nel Gran Premio d’Australia. Il pilota della Red Bull si è classificato in realtà in al terzo posto, ma è stato penalizzato per aver ostacolato Hulkenberg durante le qualifiche, e per questo motivo dunque è arrivata la sanzione di tre caselle in griglia per la gara di domani. A parte tutto, il messicano ha evidenziato i problemi avuti nelle libere per quanto concerne la gestione del graining, fattore che potrebbe essere determinante nella gara di domani.

“Non siamo riusciti a pulire per bene le gomme nel long run – ha ammesso Checo. Sarà molto importante domani gestire in quelle fasi della gara. In questo weekend le cose sembrano essere più difficili perché siamo tutti più vicini, succede in alcune piste e sicuramente questo tracciato è favorevole alle Ferrari considerando come si comporta l’anteriore, e questo lo vedremo anche in gara. Credo che la gomma morbida ci abbia reso le cose molto difficili, e prendere velocità su quel set è piuttosto complicato, ma alla fine ha funzionato davvero bene, riuscendo ad estrarne il massimo”.

NB: dichiarazioni rilasciate prima della penalità