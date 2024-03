Formula 1 | McLaren all’attacco del podio a Melbourne

Una buona sessione di qualifiche per la McLaren, che a Melbourne partirà dalla seconda fila con Lando Norris e dalla terza con Oscar Piastri. I due, tra l’altro, hanno guadagnato una posizione grazie alla penalità inflitta a Sergio Perez per impeding ai danni di Hulkenberg, e saranno quindi all’attacco del podio sin dalla partenza. Per quanto riguarda l’inglese, una buonissima prova, la migliore della sua stagione finora, mentre l’idolo locale e suo compagno di squadra Piastri non è del tutto soddisfatto del suo giro.

“Sono contento, perché siamo riusciti a invertire la tendenza dalla nostra parte – ha detto Norris. Ho fatto un po’ di fatica per tutto il weekend dal punto di vista del bilanciamento, e oggi abbiamo cambiato tante cose facendo dei passi in avanti, quindi ora mi sento molto più felice. Sono più a mio agio con la vettura, e quando accade riesco ad avere più velocità, quindi ringrazio tutti i ragazzi per il lavoro svolto durante la notte. Spero di trasformare questa posizione in punti importanti domani”.

“E’ stata una buona sessione – ha ammesso Piastri. Probabilmente ho raggiunto il picco della gomma un po’ presto, e in Q2 sono andato davvero forte, peccato non aver replicato il tutto anche in Q3, quindi sto provando dei sentimenti contrastanti. La macchina aveva un buon passo e abbiamo dimostrato anche di avere un discreto ritmo gara, quindi vedremo cosa potremo fare per domani”.