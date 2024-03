F1 | Verstappen non credeva nella pole position: “Non mi aspetto una gara facile”

Pole position numero 35 per Max Verstappen in Formula 1, la terza consecutiva di questa stagione. Il pilota della Red Bull ha avuto la meglio di Carlos Sainz e Sergio Perez, ma non si aspetta una gara facile come le prime due di questo campionato. Il tre volte iridato credeva di trovare più difficoltà viste le buone prestazioni dimostrate dalla Ferrari nelle prime due giornate di prove, e anche per la corsa di domani crede che ci sarà più competizione del solito. Verstappen però non potrà contare dell’aiuto di Checo subito in partenza, essendo stato retrocesso dopo una penalità inflittagli per impeding.

“Pole position decisamente inattesa – ha detto Max in mixed zone. Dopo la Q2 non credevo di farcela considerando il passo delle Ferrari: sono state molto forti nel corso di tutto il weekend, era evidente come si trovassero molto bene sia sul giro secco che sul long run. Per me è stato molto difficile trovare il giusto equilibrio, ma in Q3 c’è stato un po’ uno scatto per me e sono riuscito a fare due buoni tempi. Capire le gomme e come lavorano sul tracciato è stato decisamente più difficile. Il passo gara non è ottimale, abbiamo pensato a qualche altra modifica, ma non mi aspetto che sia troppo facile: nelle ultime due gare mi sono sempre trovato bene, sapevo che avrei fatto delle buone prestazioni, qui un po’ meno”.