F1 | Perez completa il disastro Red Bull in qualifica: male col bilanciamento e problemi al motore

Il sabato della Red Bull è stato davvero disastroso. Verstappen ha faticato con la RB19 per tutto il weekend di Singapore fino a questo momento, e non è riuscito a fare meglio dell’undicesima posizione in qualifica, un evento più unico che raro in questo 2023 ricco di successi per il team austriaco. E’ andata peggio a Sergio Perez, tredicesimo e autore di un testacoda nel suo ultimo tentativo che gli ha di fatto pregiudicato il passaggio del turno. Bisogna scavare a fondo per capire i problemi avuti dalla Red Bull a Marina Bay, ma intanto per Checo c’è una gara da affrontare, forse la più difficile della stagione sotto l’aspetto del ritmo e del bilanciamento.

“E’ stato un vero disastro – ha commentato Perez dopo le qualifiche. Sono davvero deluso del risultato, non era ciò che ci aspettavamo e fa davvero male. Abbiamo fatto delle modifiche alla macchina in questo weekend ma non ha funzionato nulla e bisogna capire il perché. Nella prima sessione di libere il bilanciamento era buono, poi le PL2 sono state molto difficili e da quel momento è stato necessario cambiare delle cose ma niente ci ha dato il giusto equilibrio, il quale cambiava da una curva all’altra. Poi non sono riuscito a fare il mio ultimo tentativo in Q2 e questo ha peggiorato le cose. Ho avuto anche un forte calo di potenza al motore, ha scalciato fortissimo e ho perso la macchina alla prima variante. Peccato, perché a Singapore è molto difficile sorpassare, ma se riuscissi a fare qualche punto in gara mi farebbe davvero piacere”.