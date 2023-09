Formula 1 | GP Singapore, gli highlights delle qualifiche [VIDEO]

Formula 1 GP Singapore highlights qualifiche – Vi riportiamo i momenti più belli della sessione di qualifiche valide per il Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di tre manches ricche di sorprese, Carlos Sainz è riuscito ad aggiudicarsi la seconda pole position consecutiva dopo quella messa in cassaforte a Monza, lasciandosi alle spalle la Mercedes di George Russell e la SF-23 del compagno di scuderia, Charles Leclerc, apparso meno confidente rispetto allo spagnolo. Una situazione di assoluto vantaggio che la Ferrari intende sfruttare al meglio nelle tornate di gara che andranno in scena questo pomeriggio.

Quarta posizione per un superbo Lando Norris, ormai stabilmente al vertice con una McLaren finalmente competitiva, seguito da Lewis Hamilton, Kevin Magnussen e Fernando Alonso. Completano la graduatoria della top dieci Esteban Ocon, Nico Hulkenberg e Liam Lawson. Clamorosamente fuori dal Q3 le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez: il primo, in netta difficoltà con la vettura, non ha fatto meglio dell’11° tempo, mentre il secondo – autore di un testacoda nel tentativo conclusivo della seconda manche eliminatoria – dovrà scattare dalla 13° piazza.

Appuntamento alle 14.00 di questo pomeriggio, in diretta su Sky Sport F1 HD, per lo start di questo Gran Premio di Singapore che si preannuncia ricco di sorprese e colpi di scena.