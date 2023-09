F1 | Vasseur contentissimo del weekend Ferrari fino a questo momento

C’è gioia in casa Ferrari per le prestazioni, forse inaspettate, mostrate a Singapore. La Scuderia di Maranello scatterà oggi dalla pole position con Carlos Sainz, per la seconda volta consecutiva davanti a tutti in partenza, e dalla terza posizione con Charles Leclerc, beffato nel finale per un errore nell’ultimo settore, cosa che gli è costata non solo la pole, ma anche la prima fila a favore di George Russell, secondo e nel panino rosso. Frederic Vasseur, team principal del Cavallino si gode questo momento, con una SF-23 sorprendentemente competitiva a Marina Bay in un weekend dove la Red Bull non è di fatto pervenuta fino ad ora.

“Questa pole position – ha commentato Vasseur – e in generale il risultato di questa qualifica, è il prodotto di un weekend che fin qui è stato solido da tutti i punti di vista, nel quale tutta la squadra ha lavorato molto bene fin dalle prove libere, qui in pista come a Maranello. I nostri piloti sono stati sempre davanti e questa sera Carlos è stato in grado di alzare ulteriormente il livello della sua prestazione conquistando una splendida e meritata pole position. Come a Monza la qualifica è stata serratissima e così Charles, pur risultando più lento di meno di un decimo rispetto al tempo di riferimento, ha dovuto accontentarsi della terza posizione. Domani la corsa sarà lunga e andrà gestita al meglio dal punto di vista strategico: ci dovremo concentrare sulla nostra gara, sulla gestione delle gomme e la cura nei minimi dettagli in ogni fase, cercando di approfittare anche dei passi falsi di alcuni dei nostri competitor”.