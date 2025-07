F1 | Norris: “Verstappen impeccabile, la Red Bull ha fatto un ottimo lavoro”

Max Verstappen ha conquistato con autorità il Gran Premio del Giappone. Il quattro volte campione del mondo ha costruito il successo con un giro straordinario in qualifica e una gara impeccabile, priva della minima sbavatura, resistendo al tentativo delle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri di mettergli pressione. L’inglese, che ha chiuso in seconda posizione, è stato protagonista di un momento controverso poco dopo la sosta ai box. Nel rientrare in pista, ha affiancato il rivale, che si trovava regolarmente nella fast lane, e invece di rallentare ha forzato l’uscita, finendo sull’erba senza apparente necessità. Una manovra evitabile e che poteva costargli cara.

Nonostante il successo, la Red Bull RB21 non è ancora competitiva come Max spera, e si vede. Lo stesso Norris ha ammesso però che, sebbene la vettura di Milton Keynes non sia perfetta, ha già mostrato segni di competitività che potrebbero manifestarsi anche nelle prossime gare.

“È stata una gara difficile – ammette Norris. Ho visto Max davanti per tutto il tempo, ma non sono mai riuscito ad avvicinarmi davvero: il nostro ritmo era forse leggermente migliore in aria pulita, ma non abbastanza per entrare in zona DRS e tentare un sorpasso, che qui è praticamente impossibile. In realtà, la gara si è decisa sabato in qualifica. Quando parti dietro, le chance di vittoria si riducono drasticamente”.

McLaren contro Red Bull, sarà così anche in futuro?

“Abbiamo seguito una strategia piuttosto conservativa, fermandoci nello stesso giro, mentre forse un undercut o overcut avrebbe potuto cambiare qualcosa. Ma sono tutte valutazioni che si fanno col senno di poi: anticipare troppo avrebbe comportato il rischio di una Safety Car, e in quel caso saremmo sembrati ingenui. Alla fine, abbiamo portato a casa buoni punti per la squadra, anche se ovviamente avrei voluto qualcosa in più”.

“La macchina si è comportata molto bene nelle curve veloci, dove eravamo probabilmente i più forti, ma soffriamo ancora tanto nelle sezioni lente, e lì abbiamo perso tempo sia in qualifica che in gara. È un’area su cui dobbiamo lavorare. I pit stop sono stati ottimi, precisi anche sotto pressione, e questo è un punto a favore del team. Red Bull ha fatto un buon lavoro questo weekend. Max ha guidato in modo impeccabile, e anche se in altre gare erano sembrati più vulnerabili, oggi erano semplicemente più forti. Dovremo aspettarci che siano competitivi ogni weekend”.