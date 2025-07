F1 | Red Bull, Marko sul trionfo di Suzuka: “McLaren più veloci, ma Max è stato magistrale”

Pioggia di complimenti per Max Verstappen al termine del weekend di Suzuka. L’olandese è stato protagonista di una delle sue prestazioni più belle disputate finora in carriera, firmando dapprima la pole position al sabato e successivamente regolando il duo McLaren Norris-Piastri in gara. Tra coloro che si sono complimentati con il quattro volte campione del mondo non poteva mancare Helmut Marko.

Lo storico consulente della Red Bull, commentando l’eccezionale prova dell’olandese nella terra del Sol Levante, ha sottolineato come l’attuale pilota di riferimento del Circus abbia corso in modo magistrale facendo suo un fine settimana che sulla carta avrebbe invece dovuto sorridere alla McLaren.

“Solo lui poteva farlo – ha dichiarato Marko, intervistato da Sky Deutschland – La McLaren ha la macchina più veloce, ma Max era sicuro di sé e ha sempre controllato il distacco. È stato magistrale”.

Marko, continuando a discutere della prestazione di Max, ha detto: “Non ha commesso alcun errore, guidando assolutamente al limite”.

