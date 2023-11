Formula 1 | Perez pronto a lasciarsi alle spalle le difficoltà di questa stagione

Formula 1 Red Bull Perez – Intercettato dalla stampa al termine dell’ultimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Sergio Perez ha analizzato i tanti alti e bassi di questa stagione, precisando come la crescita delle ultime settimane gli abbia garantito una buona iniezione di fiducia dopo le difficoltà di metà campionato.

Grazie al lavoro con la squadra, il messicano ha ritrovato il feeling perduto con la RB19, garantendosi non solo delle buone prestazioni, ma anche risultati di spessore che gli hanno permesso di blindare il secondo posto nella classifica del mondiale Piloti. Un obiettivo importante, chiesto espressamente dalla squadra, che gli permetterà di guidare per la Red Bull anche nel 2024, nonostante le tante voci di mercato circolate nelle ultime settimane.

“E’ stato un anno davvero impegnativo”, ha affermato il messicano della Red Bull. “Abbiamo iniziato la stagione molto bene e per certi versi mi sono ritrovato a battagliare per il campionato poi Max. Poi, a partire da Barcellona, non sono più riuscito a trovare la quadra con la vettura e questo mi ha penalizzato. La situazione mi stava sfuggendo di mano e la fiducia è andata via via scemando di gara in gara. Alla fine, però, sono riuscito a rimettermi in sesto, ottenendo dei buoni risultati. Oggi riesco a battagliare stabilmente per le posizioni di vertice ed è la cosa più importante”.