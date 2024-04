F1 | Norris: “Non mi aspetto una gara facile: Ferrari, Mercedes e Aston sono molto veloci”

Lando Norris ha massimizzato le prestazioni nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone. Il pilota inglese partirà dalla terza posizione nella gara di domani, al fianco del suo ex compagno di squadra Carlos Sainz. Ci si aspettava una McLaren MCL38 molto competitiva a Suzuka, e le attese al momento non sono state deluse, anche se rispetto a sei mesi fa, quando si corse la gara del 2023, la vita sarà molto meno semplice per il britannico e il team di Woking, vista la concorrenza molto più agguerrita.

“Probabilmente non mi aspettavo di essere così vicino alla Red Bull – ammette Norris a Sky. Comunque per tutto il weekend siamo stati competitivi, così come Mercedes, mentre Ferrari sembrava più lontana del solito. C’era un po’ di speranza di mettere insieme un giro, e ci sono riuscito mettendomi davanti a tutti gli altri. Non me lo aspettavo al 100% ma abbiamo fatto un buon lavoro, rendendo la macchina più veloce rispetto a ieri, ho fatto anche un bel giro e questo ha dato i suoi frutti. Lottare con Red Bull? Proverò a guardare avanti ma con Ferrari, Mercedes e Aston dietro molto veloci non mi aspetto una gara semplice come lo scorso anno, anzi ci sarà una sfida maggiore, ma il passo è forte e spero di convertirlo in un bel risultato”.