Formula 1 | Alpine, Ocon ci prova ma si ferma in Q2

Leggero miglioramento per l’Alpine, che a Suzuka conquista la Q2 grazie a Esteban Ocon, il quale però non riesce a fare meglio del quindicesimo posto. Il francese può comunque essere soddisfatto della sua prestazione, anche se chiaramente gli obiettivi per il team sono ben diversi da una risicata qualificazione in ottava fila. E’ andata peggio a Gasly, diciassettesimo, probabilmente “fregato” dal consumo eccessivo delle gomme nel tratto dello Snake. L’obiettivo sarà quello di giocarsela per la zona punti, ma al momento la squadra con sede a Enstone deve sperare in qualche ghiotta occasione fuori dal normale andamento della gara per sperare nella top 10.

“Non ero completamente soddisfatto del bilanciamento della vettura nelle ultime libere – ha detto Ocon. Quindi sono contento di come abbiamo reagito come squadra per migliorare l’assetto della macchina. L’ultimo giro in Q1 è andato bene, tuttavia tutti gli altri intorno a noi sono riusciti a cambiare marcia in Q2. Credo che oggi abbiamo tirato fuori il massimo potenziale dalla vettura, ma sfortunatamente non è stato sufficiente per fare meglio del quindicesimo posto. Domani cercheremo di rimontare e di sfruttare al meglio le opportunità che ci si presenteranno. Vogliamo continuare a lottare, vedremo a che punto saremo sotto la bandiera a scacchi”.

“È decisamente deludente essere fuori in Q1 oggi – ha ammesso Gasly. La macchina si è comportata bene nel primo settore durante il mio secondo giro veloce, ma dopo scivolavo molto, forse ho surriscaldato le gomme posteriori. Avevo difficoltà con la trazione in uscita di curva, il retrotreno era scattante e quindi non potevo fare un giro completamente pulito. È un’area che dobbiamo analizzare e comprendere, perché è quello che ci manca in questo momento. Lotteremo in gara domani, come sempre. Le occasioni ci saranno e dovremo massimizzarle. Giocheremo le nostre carte sulla strategia e vedremo se riusciremo a trarre vantaggio”.