F1 | Norris e Piastri ottimisti nel giovedì di Barcellona: “McLaren sta lavorando nella giusta direzione” [VIDEO]

F1 McLaren GP Spagna – Intercettati dalla stampa nel media-day del prossimo Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Lando Norris e Oscar Piastri non hanno nascosto la propria soddisfazione per il lavoro che sta portando avanti la McLaren sulla MCL38, precisando come la vettura, ad oggi, si sia rivelata come una delle più complete all’interno dello schieramento di partenza.

Rispetto all’anno scorso, la monoposto è riuscita a compiere un passo in avanti anche nelle curve lente, garantendosi una base di pacchetto similare a Red Bull, Ferrari e Mercedes. Qualcosa che Norris e Piastri stanno sfruttando al massimo e che intendono ribadire anche nel prosieguo di questa annata. Barcellona, ricordiamo, è un circuito sulla carta favorevole alla monoposto e la speranza è quella di giocarsela alla pari con Max Verstappen per il gradino più alto del podio. Appuntamento a questo pomeriggio per le prime libere sul tracciato del Montmelò, in Catalogna.