F1 | Sainz e gli obiettivi Ferrari a Barcellona: “Pronti a lottare sul filo dei millesimi”

F1 GP Spagna Sainz – Carlos Sainz è entrato nel paddock del Circuit de Barcelona-Catalunya con un nuovo taglio di capelli e un cappellino speciale per celebrare la sua gara di casa. Lo spagnolo si è detto impaziente di scendere in pista nelle prove libere di domani: “Questa settimana corro davanti ai miei tifosi per i quali c’è anche una tribuna dedicata: sento il loro supporto e spero di potergli regalare una grande gara su una pista sulla quale ho sempre ottenuto buoni risultati”.

Ferrari, gli obiettivi a Barcellona

L’ambizione che guida Carlos e la Scuderia Ferrari HP è la stessa: tornare a lottare sul filo dei millesimi in qualifica e in gara, dopo la prova sottotono del Canada: “Abbiamo le idee chiare su cosa dobbiamo fare perché non si ripeta quella controprestazione e siamo fiduciosi che torneremo competitivi lì davanti – ha detto Carlos –. Per riuscire nel nostro intento dovremmo massimizzare il potenziale della SF-24 fin dalla prima sessione di prove in modo da essere condizione di lavorare su tutti i dettagli, ovvero su ciò che in questa Formula 1 può fare la differenza”.