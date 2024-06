F1 | Alonso: “Newey-Aston Martin? Tante voci, anche provenienti da chi lo dava per certo in Ferrari” [VIDEO]

F1 Alonso Newey – Nella conferenza stampa d’apertura del prossimo Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Fernando Alonso è stato interpellato sulle voci riguardanti un possibile approdo di Adrian Newey in Aston Martin, evidenziando come le ultime indiscrezioni inerenti a una visita in fabbrica dell’ex Red Bull vadano semplicemente prese come tali, senza alcuna verità assoluta. Lo spagnolo, successivamente, non ha voluto sbilanciarsi su un’eventuale “chiacchierata” con lo stesso tecnico inglese.

Newey, ricordiamo, ha già ufficializzato il proprio addio alla Red Bull dal primo trimestre del prossimo anno (sta già scontando il gardening dal reparto F1) e al momento si rincorrono le voci sulla squadra che avrà il piacere e l’onore di averlo tra le propria fila. In molti danno per favorita la Ferrari, ma non vanno escluse le strade che portano ad Mercedes, McLaren e soprattutto Aston Martin, anche se quest’ultima avrebbe allentato la presa sul britannico a causa delle richieste economiche avanzate da quest’ultimo.