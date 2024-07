F1 | Norris e il contatto con Verstappen: “Dinamica chiara, non credo che Max voglia causare incidenti”

In questo weekend si corre il Gran Premio di Gran Bretagna. Sotto la luce dei riflettori ovviamente un nuovo atto della sfida tra Lando Norris e Max Verstappen, i due in questo momento davvero in grado di lottare per le vittorie grazie ai mezzi che hanno a disposizione. L’inglese, al suo appuntamento di casa, vuole riscattarsi dopo quanto accaduto a Zeltweg, laddove è andato in polemica con il tre volte campione del mondo a seguito del contatto avvenuto tra i due e che ha messo fuori gioco il pilota della McLaren e rovinato la gara dell’olandese. Presente in conferenza stampa, Lando ha voluto correggere un po’ il tiro, senza però negare le colpe di Max.

“Mi aspettavo molte delle cose accadute in Austria – ha ammesso Norris. Verstappen corre in modo diverso, ma non serve approfondire: è duro, va al limite, ma è questo ciò che piace. Credo che la dinamica sia molto chiara, ora sono pronto a ripartire. Alcune cose che ho detto erano scaturite dall’adrenalina, non ci credevo davvero. L’incidente però è stato patetico, ha rovinato la gara di entrambi, perché è stato un piccolo contatto con grandi conseguenze, ma non servono alcune scuse”.

“Ne abbiamo parlato poi, siamo contenti di lottare l’uno contro l’altro. Non credo che Max voglia provocare incidenti, però guida in modo diverso e io avrei potuto fare altre cose, come sfruttare al meglio il cordolo. Tutto sommato penso che evitare un incidente con uno che si muove in frenata sia l’argomento principale, bisogna andarci cauti, ma i commissari e la FIA devono tenerne conto. C’è un punto nel quale va messo un limite e va definito al meglio”.