DIRETTA F1 | GP Gran Bretagna 2024: LIVE Prove Libere 1 [FOTO E VIDEO]

Diretta Gran Premio di Silverstone – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Silverstone, dove a partire dalle 13:30 si disputerà la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Dopo una settimana dalla gara in Austria che ha visto la vittoria di George Russell complice l’incidente tra Max Verstappen e Lando Norris, si ritorna in azione. Nella conferenza stampa di ieri, il pilota britannico ha ammesso che è tutto chiarito con Verstappen.

Sempre ieri, il team Haas ha annunciato l’ingaggio di Oliver Bearman per la prossima stagione.

