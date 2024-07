F1 | Verstappen-Norris, prove di chiarimento dopo il contatto del Red Bull Ring

F1 Verstappen Norris – Clima distensivo tra Lando Norris e Max Verstappen dopo il contatto che ha caratterizzato l’ultimo Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Nel giovedì di Silverstone, l’inglese della McLaren ha corretto tutte le dichiarazioni rilasciate a caldo al Red Bull Ring, precisando come il rapporto di rispetto ed amicizia tra lui e l’olandese non sia assolutamente in discussione. I due si sono sentiti già nei giorni scorsi e sono pronti a sedersi attorno ad un tavolo per evitare nuovi “scontri” come quelli dell’Austria.

Acqua sul fuoco necessaria per stemperare gli animi “bollenti” degli ultimi giorni, soprattutto tra gli esponenti più di spicco di Red Bull e McLaren.

Verstappen-Norris, il chiarimento dopo l’Austria

“Vogliamo battagliare duramente e lo sappiamo entrambi, ma non vogliamo assolutamente che le cose finiscano ancora come sono finite in Austria. Vogliamo assicurarci di evitarlo in futuro. Io e Max ci siamo messaggiati, ma a parte questo, quello di cui parliamo e come vanno le cose resta tra noi.

Penso con onestà che supereremo l’accaduto. Anche per il rispetto reciproco che ci caratterizza. Non permetterò che una cosa del genere faccia improvvisamente esplodere il nostro rapporto. Sicuramente il mio lato adrenalinico ha la meglio in alcuni commenti e non credo che tutto quello che ho detto in Austria sia stato corretto. Allo stesso tempo, però, devo dire che stavo lottando per la mia seconda vittoria, mentre per Max sarebbe stata la 60°.

Il significato che aveva per me è molto diverso da quello che aveva per lui. Per chiudere ho parlato con Max e non penso debba scusarsi. Le cose che ho detto al media erano dettate anche dall’adrenalina che avevo addosso”.