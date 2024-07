F1 | Wolff ammette di aver trattato con Alonso subito dopo l’addio di Hamilton

F1 Wolff Alonso – Intervistato dal quotidiano “Mundo Deportivo”, Toto Wolff ha ammesso di aver trattato con Fernando Alonso all’inizio di questa stagione, evidenziando come l’iberico sia stato nella lista dei piloti per il post-Hamilton a partire dalla stagione 2025 di Formula 1.

Il due volte iridato, però, ha successivamente rinnovato il proprio contratto con Aston Martin, rinunciando di fatto alla possibilità di approdare alla corte della scuderia con base a Brackley. Una scelta che ha portato il Manager austriaco a valutare altre opzioni per il prossimo anno.

Ad oggi, ricordiamo, Andrea Kimi Antonelli è in pole position per il sedile lasciato vacante dal sette volte iridato, ma ad oggi – purché complessa – non va esclusa la pista che porta ad un clamoroso approdo di Max Verstappen, soprattutto se quest’ultimo dovesse rompere con Red Bull nel corso delle prossime settimane.

Wolff e la trattativa con Alonso

“All’inizio di questa stagione abbiamo considerato l’opzione Alonso. Parlo di quando Fernando non aveva ancora rinnovato il proprio contratto con l’Aston Martin. In quel momento, però, non era interessato alla Mercedes e quindi non abbiamo proseguito nelle discussioni. Fernando, come dice bene Max, è uno dei top cinque in griglia, anche se ci sono piloti che hanno vinto più titoli di lui. Probabilmente avrebbe qualche riconoscimento in più se avesse gestito in maniera diversa la sua carriera”.

