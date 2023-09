F1 | Gli organizzatori del GP Messico difendono Perez dalle accuse di Marko

Negli ultimi giorni i nomi di Helmut Marko e di Sergio Perez sono stati tra i più discussi nel mondo Formula 1. A finire al centro del chiacchiericcio mediatico sono state le recenti dichiarazioni pronunciate dallo storico consulente della scuderia di Milton Keynes a proposito del pilota messicano. Marko, discutendo su Checo ai microfoni dell’emittente Servus TV, ha affondato il colpo in maniera pesante dovendosi successivamente scusare pubblicamente per quanto detto.

Un’uscita infelice che ha catturato l’attenzione anche degli organizzatori del Gran Premio del Messico, appuntamento in programma dal 27 al 29 ottobre sul tracciato Hermanos Rodriguez di Città del Messico, che hanno espresso il loro dissenso attraverso una breve nota.

“Al GP del Messico esprimeremo il nostro sostegno al pilota messicano Sergio ‘Checo’ Pérez. I commenti inappropriati non hanno spazio in nessun ambito, compreso lo sport. È importante che vengano adottate misure per prevenirlo e che vengano presentate scuse quando necessario. Invitiamo tutti a costruire una comunità più rispettosa e unita nella Formula 1, promuovendo una sana competizione sia dentro che fuori dalla pista”, questa la nota ufficiale emessa dagli organizzatori messicani.