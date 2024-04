Formula 1 | GP Miami, Hulkenberg e Magnussen a caccia di punti per la Haas

Formula 1 Haas GP Miami – Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen a caccia di punti importanti nel prossimo Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo i buoni riscontri raccolti in questa prima parte di stagione, vissuta quasi stabilmente nella lotta per la top dieci, i due portacolori della Haas intendono confermarsi sul tracciato statunitense il quale presenta delle caratteristiche che potrebbero premiare il pacchetto VF-24.

Hulkenberg, obiettivo punti a Miami

“Miami è la prima delle gare di casa del team Haas. La squadra sta vivendo un buon momento di forma e vogliamo confermarsi anche in questo round negli States. Quando abbiamo l’occasione riusciamo a battagliare per la zona punti e vogliamo confermare questa capacità anche a Miami. Ci teniamo per i tifosi e per i partner americani”.

Magnussen a caccia di un grande risultato a Miami

“Miami è un grande evento ed è la prima delle tre gare di casa che affronteremo durante l’anno. La pista mi piace, anche perchè parliamo di un cittadino ibrido. Ci sono alcuni settori ad alta velocità, mentre altri sono più lenti e tortuosi. L’anno scorso abbiamo vissuto probabilmente il nostro miglior fine settimana della stagione e puntiamo a confermarci anche quest’anno. Le gare negli Stati Uniti sono sempre molto impegnative per noi, visto che siamo una squadra statunitense con diversi sponsor americani, ma personalmente non vedo l’ora di iniziare”.