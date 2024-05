Formula 1 | Ferrari, Bobbi analizza le novità sulla SF-24 ad Imola [VIDEO]

F1 GP Imola Ferrari – Poco prima della sessione di libere inaugurale ad Imola, Matteo Bobbi ha analizzato le novità tecniche presentate dalla Ferrari per il prossimo Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Le Rossa, per agganciare la Red Bull, ha scelto di varare una vera e propria rivoluzione, seguendo di fatto la filosofia di costruzione della rivale, soprattutto nella zona delle pance e del fondo. Novità importanti che hanno premiato Charles Leclerc e Carlos Sainz nella sessione andata in scena questa mattina. Appuntamento alle 17.00 per gli altri 60 minuti di lavoro di questa prima giornata di attività ad Imola.