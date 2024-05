F1 | RB, Ricciardo è tornato: “Dicevano che non ero più in grado di guidare”

Miami – Quello che stiamo vedendo a Miami è il Daniel Ricciardo dei tempi della Red Bull. L’australiano è nel suo elemento, e il nuovo telaio – portato in Cina – sembra averlo riportato agli allori di un tempo. Ricciardo alla partenza si permette di togliersi delle soddisfazioni, prendendo la posizione sulla Red Bull di Sergio Perez, come a ricordare al messicano che quella vettura era la sua. Checo non ci sta, e si riprende la terza posizione, ma la Racing Bull rimane incollata alla sorella maggiore fino alla bandiera a scacchi. Inutili anche i tentativi di Carlos Sainz: lo spagnolo si avvicina, ma non ha la velocità per sferrare l’attacco su Ricciardo, che conquista così cinque punti fondamentali per il team di Faenza.

Ricciardo: “Hanno detto tante cavolate su di me”

“Mi sto godendo il momento. La verità è che il team non ha trovato nulla di particolare, ma in Cina ho trovato quel qualcosa in più, c’è stato feeling. Si opera ad un livello così alto che ogni piccola miglioria ti porta a voler fare sempre meglio – ha spiegato Ricciardo – preferisco di gran lunga questo telaio, non voglio più usare quello vecchio. Sono molto fiero di me stesso, del team e di tutti quelli che sono stati al mio fianco e che mi ha supportato e ha creduto in me. Credo che tante persone hanno detto tante cavolate, che non sono più in grado di guidare. Guardate Fernando: è un quarantenne, quindi io non sono affatto vecchio. Il giorno in cui mi ritirerò sarà il giorno in cui penserò che non sarò più in grado di correre. Ora continuo perché so di poter fare gare come questa”.