Formula 1 | Leclerc sorpreso dalla McLaren: incognita passo gara per la Ferrari

Si aspettava molto di più Charles Leclerc, solo sesto nelle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria e quindi in terza fila per la gara di domani. Oltre alla McLaren, una vera e propria conferma anche a Budapest, il pilota della Ferrari ha dovuto fare i conti anche con la Mercedes di Hamilton, pole position per lui, e l’Alfa Romeo di Zhou, vera e propria sorpresa di questo weekend al momento, con l’altra macchina, quella guidata da Bottas in settima posizione, proprio alle spalle del monegasco. La SF-23 ha deluso le aspettative in qualifica, e in gara le cose potrebbero non andare come previsto, con l’incognita degrado/passo che accompagnerà il ferrarista fino allo spegnimento dei semafori.

“L’ultimo settore non è andato bene – ha detto Leclerc in mixed zone. Ho perso il posteriore e anche mezzo decimo, forse abbastanza per perdere un paio di posizioni in griglia, ma onestamente il giro era buono. Facciamo fatica in generale con la performance della macchina in questo momento: la McLaren è ancora una sorpresa, perché ci aspettavamo uno step da parte loro solo nelle curve veloci, e invece in questa pista hanno dimostrato di averlo fatto sulla prestazione generale, quindi si deve lavorare e speriamo che i prossimi aggiornamenti ci porteranno a lottare con loro”.

“Il format delle qualifiche è uguale per tutti, non credo che avrà un’influenza più negativa su di noi o altri. Il degrado non era male quando abbiamo fatto le simulazioni passo gara, ma è il ritmo il problema, non sembrava buono. Vediamo, perché la Red Bull aveva anche una gomma molto più fresca, quindi è difficile paragonare i tempi su questo format. Sarà una sorpresa domani, ma se facciamo un buon lavoro con la gestione gomme tutto sarà possibile, perché questo aspetto farà la differenza in gara”.