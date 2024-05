Ferrari | Leclerc secondo nella Sprint: “Col DRS mi sarei giocato la vittoria con Verstappen”

E’ certamente soddisfatto Charles Leclerc per il secondo posto ottenuto nella Sprint Race a Miami. La Ferrari aveva il passo della Red Bull, forse leggermente più lenta nel complesso, ma bisogna anche tenere conto delle difficoltà evidenziate da Verstappen, non soddisfatto nonostante la vittoria. Il distacco è stato mediamente sul secondo alto, due secondi bassi, molto bene considerando che la SF-24 è ancora la vettura base di inizio stagione, e bisognerà capire con l’apertura del parco chiuso prima delle qualifiche di oggi come si comporteranno i team e se cambieranno qualcosa. Nel frattempo, il monegasco ha certamente iniziato bene il suo sabato.

“Secondo me abbiamo perso la gara quando non sono riuscito a tenere il DRS dopo la Safety Car – ha detto Leclerc a Sky. Lì potevamo mettere pressione a Max, eravamo veloci dalla curva 4 alla 7, questo ci permetteva di stare vicini per sorpassare alla 11, però non ho mai avuto il DRS. Peccato, ma eravamo veloci abbastanza, considerando anche l’unico giro fatto nelle libere. Ci sono cose da migliorare sulla macchina in vista di qualifiche e gara. Speranze? Analizzando oggi siamo più o meno lì e si può fare una bella gara domani mettendo le Red Bull sotto pressione, ma sentendo Max, loro non sono contenti al momento, quindi bisognerà vedere quanto è grosso lo step avanti che potrebbero fare”.