Ferrari | Vasseur: “In gara competitivi, abbiamo buone possibilità”

Fin qui il weekend della Ferrari a Austin è stato tutto sommato positivo. Il trend si conferma anche in qualifica, con la seconda fila tutta tinta di rosso, con Sainz davanti a Leclerc. Lo spagnolo ha fatto la voce grossa sin dalla Sprint Race di ieri, attaccando il compagno di squadra e andando a conquistare una solida seconda posizione poco dietro Verstappen. Questo significa che sul passo gara, la SF-24 va più che bene, ma deve trovare un compromesso per le prestazioni in qualifica. I giochi sono apertissimi, e i primi giri saranno fondamentali per capire molto di quello che potrà accadere nel Gran Premio degli Stati Uniti.

“Il risultato di oggi è complessivamente positivo – ammette Fred Vasseur, team principal della Ferrari – soprattutto perché sembriamo essere più competitivi in configurazione gara, il che potrebbe giocarci a favore, considerando che qui è possibile sorpassare e il degrado delle gomme avrà un impatto importante. Partire dalla terza e dalla quarta posizione ci dà buone possibilità di risalire la classifica, come abbiamo fatto stamattina. Avere entrambe le vetture in seconda fila è fondamentale, anche se c’è un po’ di frustrazione dato che entrambi i nostri piloti stavano migliorando nell’ultimo tentativo, prima che venissero esposte le bandiere gialle. Lo stesso è accaduto anche a Max e Lando ma è evidente che abbiamo fatto progressi anche in qualifica”.

“Nella Sprint di questa mattina, siamo stati molto costanti, con una buona gestione degli pneumatici e un passo gara solido, che ci ha permesso di ottenere diversi punti preziosi. Non mi piace fare previsioni prima della gara, ma osservando il modo in cui Norris ha corso stamattina, avvicinandosi a Verstappen, possiamo essere ottimisti. Vedremo cosa riusciremo a ottenere domani”.