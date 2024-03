Ferrari | Leclerc delude in qualifica: “Ho spinto troppo, ma abbiamo sottostimato Red Bull”

Si aspettava decisamente di più dalle qualifiche di oggi il buon Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari partirà domani dalla terza fila nel Gran Premio d’Australia, in corso di svolgimento a Melbourne. Il monegasco, nonostante la miglior prestazione fatta segnare nelle libere di questa mattina, non ha avuto il giusto feeling con la vettura sin dalla Q1, soffrendo più del previsto e stando costantemente dietro al compagno di squadra. Nell’ultimo tentativo, forse cercando di over performare, Charles ha sbagliato in diverse fasi del giro e si dovrà accontentare quindi della quinta posizione. Il podio è ancora possibile, perché il ritmo gare dimostrato dalla SF-24 è buono, mentre per qualcosa in più, la Red Bull sembra ancora una spanna sopra.

“Forse abbiamo sottostimato la potenza della Red Bull – ha ammesso Leclerc. Sia in qualifica che nelle Libere 3 abbiamo visto che dalla curva 7 alla 9 perdevamo molto più del previsto, quindi sapevamo che la pole sarebbe stata difficile, però obiettivamente non ho fatto un buon lavoro oggi, p chiaro: in PL3 non sono andato bene, non avevo il giusto feeling con la macchina ma comunque sono riuscito a fare il giro. In qualifica speravo di ritrovare fiducia, invece è stato il contrario, ne ho persa ulteriormente. La cosa che possiamo fare è concentrarci sulla gara, sperando che il passo possa riportarci nella nostra posizione ideale”.

Ferrari, Leclerc: “Volevo essere aggressivo”

“Ieri l’anteriore era buonissimo, stamattina l’ho perso un po’ e in qualifica totalmente: ho provato a spingere cambiando l’incidenza dell’ala nell’ultimo tentativo, ma forse questo mi ha mandato nella direzione opposta rispetto a quella sperata, volevo provarlo ma forse avrei fatto meglio a prendere il terzo posto e stare più in avanti, ma volevo fare qualcosa ed essere aggressivo. Domani avremo quattro zone DRS, tutto è possibile ma il passo gara non è male: il podio è il nostro target, la vittoria credo sia ancora dalla parte della Red Bull, come ritmo sono messi un po’ meglio di noi, vedremo se ci saranno sorprese positive2.