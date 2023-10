Mercedes | GP Messico, venerdì impegnativo anche per George Russell

Anche George Russell conferma le difficoltà avute dalla Mercedes nelle libere in Messico. Il pilota inglese, salito in macchina soltanto nella seconda sessione per averla lasciata al giovane Vesti nella PL1, ha trovato una situazione piuttosto particolare, con la pioggia che addirittura ha fatto capolino all’Hermanos Rodriguez nella parte finale, mentre tutti erano intenti a provare i vari long run. La W14 non sembra competitiva come al solito nella simulazione passo gara, ma il lavoro fatto dalla Mercedes è stato più di comprensione, con entrambe le vetture abbastanza alzate da terra per raccogliere tanti dati, cosa che non è stata possibile per via della Sprint Race in America.

“E’ stato bello tornare in macchina – ha detto Russell al termine del venerdì di prove. Oggi ho avuto una sessione impegnativa con condizioni meteo miste e un po’ di pioggia verso la fine, e questo ha compromesso i giri di tutti. I distacchi sono molto ristretti e c’era molto traffico, quindi è una delle sfide che dovremo affrontare nel corso del weekend. Dobbiamo migliorare il ritmo della nostra vettura se vogliamo essere nelle prime posizioni in qualifica, ma so che lavoreremo duramente nel corso della notte per raggiungere questo obiettivo”.

