F1 | Red Bull, ufficiale il rinnovo di Perez per due stagioni

F1 Red Bull Perez – Dopo le numerose indiscrezioni delle ultime settimane, alimentate dai tanti alti e bassi registrati nell’ultimo anno e mezzo, Red Bull ha ufficializzato il rinnovo di Sergio Perez per la stagione 2025 e 2026 di Formula 1.

Il messicano, autore di una buona prima parte di campionato al volante della RB20, è riuscito a guadagnarsi nuovamente la fiducia del management capitanato da Christian Horner e continuerà a dividere il box con Max Verstappen anche nella prossima annata, la quale fungerà da “ponte” in vista della rivoluzione tecnica prevista per il 2026.

L’obiettivo, ovviamente, sarà quello di offrire un contributo importante alla causa della compagine austriaca, capace di vincere in lungo in largo nei primi round di questo 2024, ma adesso incalzata da Ferrari e McLaren, brave ad ottenere il primato in due delle ultime tre prove mondiali (Miami e Monaco).

Perez salva il sedile in Red Bull dal pericolo Sainz

Niente da fare quindi per Carlos Sainz: lo spagnolo, in uscita dalla Ferrari per far posto a Lewis Hamilton, sperava in una debacle del messicano per garantirsi uno dei due sedili a Milton Keynes. Uno scenario che l’ex Racing Point ha “evitato” con una serie di buone prestazioni che hanno spinto Horner&Compagny a seguire la via della stabilità. Perez, ricordiamo, corre in Red Bull dal 2021 e l’anno scorso è riuscito ad aggiudicarsi il secondo posto nel campionato Piloti alle spalle del compagno di squadra Verstappen.

