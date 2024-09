F1 | McLaren valuta i nuovi aggiornamenti, Stella: “Non possiamo fermarci”

La McLaren è decisamente una delle contendenti al titolo, non solo nel campionato costruttori – dove guida la classifica con quarantuno punti di vantaggio sulla Red Bull – ma la corsa resta aperta anche nel campionato piloti, con Lando Norris all’inseguimento di Max Verstappen. La forza del team di Woking è emersa a Miami, dove il pilota inglese ha conquistato la sua prima vittoria in carriera e la prima in stagione per il team papaya.

A Miami il team di Andrea Stella ha anche introdotto un nuovo fondo, che non è mai stato modificato da nuovi aggiornamenti. Mentre fanno discutere le ali mobili – che il team si è dichiarato disposto a modificare – si discute sui nuovi pacchetti di aggiornamenti previsti per la fine della stagione. I team avversari – Red Bull in primis – hanno già introdotto diversi pacchetti, che hanno però influito negativamente sul bilanciamento delle vetture, riaprendo di fatto un mondiale che era decisamente nelle mani di Verstappen.

La MCL38 si è difesa egregiamente anche senza grandi stravolgimenti – il team ha introdotto solo piccoli aggiornamenti – ma l’ultima parte di stagione potrebbe richiedere uno sforzo in più e il rischio che anche la vettura papaya possa soffrirne, come le vetture avversarie, c’è, tanto da potare il team principal a riconsiderare l’introduzione dei nuovi componenti già ad Austin.

“In tutta onestà, è un problema a cui sto pensando – ha rivelato il team principal Andrea Stella – ci sono ovviamente aggiornamenti programmati, ma quando hai questo tipo di performance in pista cominci ad approcciare le cose in modo diverso, con più cautela. Allo stesso tempo, però, dobbiamo fidarci del lavoro che abbiamo fatto fino ad ora.

“Ho già detto in passato che ci siamo presi del tempo per arrivare dove siamo ora in pista, e lo abbiamo fatto con la dovuta diligenza, questo non cambierà – continua Stella – in Formula 1, però, non puoi permetterti di rallentare, o gli altri ti raggiungeranno. Non conosciamo i piani dei nostri avversari. Guarda la Red Bull: pensavamo non potesse essere così competitiva a Singapore, e invece era la seconda forza in pista. E non abbiamo nemmeno visto le Ferrari al massimo potenziale, sembrano essere veloci quanto noi. L’ultimo weekend ci ha visto tutti molto vicini, per questo dobbiamo essere aggressivi con lo sviluppo”.