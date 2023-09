Formula 1 | Alfa Romeo Sauber, all-in sugli aggiornamenti di Singapore

Il punto di Monza conquistato dall’Alfa Romeo Sauber, dopo alcune gare ai margini della top ten sembra aver dato nuova verve alla squadra svizzera, la quale avrà a disposizione un importante aggiornamento per il Gran Premio di Singapore di questo weekend sia sulla vettura di Bottas che su quella di Zhou. La posta in gioco è molto alta nelle prossime settimane: servirà la giusta spinta sotto ogni punto di vista per migliorare la monoposto, ma già a Marina Bay l’obiettivo sarà quello di tornare in zona punti, sperando di avere anche un pizzico di fortuna, ma c’è bisogno innanzitutto di un lavoro perfetto da parte di tutti.

“La stagione europea è alle spalle ed è giunto il momento di andare oltreoceano per le ultime otto gare dell’anno – ha detto Alessandro Alunni Bravi, rappresentante del team Alfa Romeo Sauber. Andiamo a Singapore con grande motivazione: il ritorno in top ten a Monza ci dà tanta fiducia, dopo aver disputato una gara impeccabile e che ha ribaltato le sorti in un weekend cominciato non bene. E’ così che dovremmo affrontare ogni evento, ossia al massimo delle nostre prestazioni e in grado di massimizzare tutte le opportunità. Porteremo un nuovo e importante pacchetto di aggiornamenti a Singapore, il quale ha richiesto molto impegno alla nostra squadra negli ultimi mesi, e speriamo ci aiuti nella rincorsa a ulteriori piazzamenti a punti. Sarà fondamentale acquisire il giusto feeling a Singapore sin dall’inizio e migliorare le nostre prestazioni nel corso delle sessioni”.