Formula 1 | Ralf Schumacher duro sul caso Verstappen: “Il ruolo di Ben Sulayem sta diventando problematico”

F1 Ben Sulayem Verstappen – Ralf Schumacher ha lanciato una dura critica nei confronti di Mohammed Ben Sulayem riguardo alla polemica scoppiata con Max Verstappen durante l’ultimo Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del mondiale di Formula 1 2024.

Intervenendo su Sky Deutschland, dove ricopre il ruolo di opinionista, l’ex pilota di Toyota e Williams non ha usato mezzi termini per commentare il comportamento del Presidente della FIA. Ha definito “stupide e problematiche” le pesanti sanzioni imposte all’olandese per l’uso di un linguaggio forte in conferenza stampa.

Schumacher ha sottolineato come questa questione, che non dovrebbe neppure esistere, stia alimentando ulteriori tensioni nel paddock, già segnato da episodi controversi nei mesi scorsi. Ricordiamo che Verstappen è stato il primo a subire le conseguenze dell’inasprimento delle penalità per l’uso di parole inappropriate durante le sessioni.

Nel corso della conferenza stampa di giovedì, l’olandese ha utilizzato un termine forte per descrivere la RB20, e la FIA lo ha sanzionato con giornate di lavori socialmente utili. Una decisione che il tre volte campione del mondo ha rifiutato di accettare per varie ragioni, innescando un confronto che, con ogni probabilità, continuerà a far discutere nei prossimi appuntamenti del campionato.

Ralf Schumacher a gamba tesa su Ben Sulayem e la FIA

“Credo che Max potrebbe decidere di ritirarsi nel caso di un’escalation. È una persona molto indipendente e ha già accumulato notevoli guadagni nella sua carriera. Inoltre, ha spesso dichiarato di non voler rimanere in Formula 1 per sempre, quindi l’ipotesi di un suo ritiro non mi sorprenderebbe. Al momento, Verstappen ha molte preoccupazioni che lo occupano. Tra queste ci sono le questioni legate a Christian Horner, la partenza di Adrian Newey, la macchina che non è stabile in pista e il rischio di perdere il campionato. È comprensibile che in queste circostanze possa capitare di sfogarsi. Un avvertimento, in questo contesto, sarebbe stato sufficiente.

Il ruolo di Mohammed Ben Sulayem in tutto questo è problematico, soprattutto dal punto di vista della comunicazione. Ha già avuto diversi inciampi: dalle tensioni con Susie Wolff, allo scandalo con Liberty Media che ha rischiato di costargli il posto, fino ai commenti inappropriati alla cerimonia di premiazione di Abu Dhabi. Forse la FIA dovrebbe valutare un cambiamento.

Per quanto riguarda Max, ora la situazione è delicata. Se potessi dargli un consiglio, gli direi di concentrarsi esclusivamente sulla pista, dato che i problemi tecnici che affronta sono già abbastanza impegnativi. Tuttavia, lui si sente ingiustamente trattato e si sta intestardendo, ma dubito che Ben Sulayem abbia la capacità di gestire o ribaltare la situazione. Piuttosto, suggerirei a Max di trovare nuove motivazioni, magari impegnandosi in progetti appassionanti, come aiutare i giovani. Ma prima di tutto, dovrebbe focalizzarsi sulla macchina e sulla vittoria del campionato. Un boicottaggio in questo momento sarebbe solo una distrazione inutile.”