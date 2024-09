F1 | Ferrari, Sainz e il conto alla rovescia per Austin: “Curiosi di scoprire il potenziale delle novità”

F1 Ferrari Sainz – Dopo il settimo posto messo in cassaforte a Marina Bay, teatro dell’ultimo Gran Premio di Singapore, Carlos Sainz non vede l’ora di scoprire il potenziale della SF-24 aggiornata in un tracciato tradizionale come quello del Circuit of the Americas. Messe da parte le ultime tre trasferte sulla carta favorevoli alla monoposto, l’iberico è curioso di toccare con mano gli ultimi update sul fronte tecnico, i quali dovrebbero regalare a lui e Charles Leclerc un pacchetto più bilanciato anche nei circuiti che presentano curvoni in appoggio e che priveligano il carico aerodinamico. Un tasto dolente da Barcellona in poi a causa del boucing.

Sainz curioso di scoprire la SF-24 aggiornata ad Austin

“Adesso dobbiamo valutare come si comporterà la nostra vettura su un circuito più tradizionale, come quello di Austin, caratterizzato da curve molto più veloci. Non voglio considerare le ultime tre gare come occasioni mancate, ma credo che avremmo dovuto raccogliere più punti su tracciati a noi favorevoli. Chissà, magari arriveremo ad Austin e in Messico e la macchina continuerà a dimostrarsi competitiva.”