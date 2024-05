F1 | Ferrari, Leclerc: “La nostra stagione sarà in linea con gli aggiornamenti”

La gara di Imola, la settima stagionale del Mondiale di Formula 1 che si terrà nel prossimo weekend, non sarà solamente la prima trasferta europea del Circus in questo 2024 ma anche quella dove la Ferrari porterà i primi sviluppi sulla SF-24. C’è tanta attesa per vedere all’opera la nuova versione della Rossa, definita EVO che nella giornata di ieri ha percorso chilometri nel filmimg day di Fiorano, chiamata a tenere il passo della Red Bull e della McLaren che ha conquistato la vittoria nella precedente gara di Miami con Lando Norris.

Discutendo degli aggiornamenti del Cavallino, Charles Leclerc senza giri di parole ha affermato come tali soluzioni decreteranno il futuro andamento del campionato della Ferrari.

“Come ho detto più volte, penso che la stagione sarà in linea con gli aggiornamenti – ha dichiarato Leclerc, discutendo con i media nell’ultimo appuntamento di Miami – Il nostro arriverà molto presto e questo definirà un po’ il resto della nostra stagione”.

Il monegasco poi, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: “Quindi dobbiamo lavorare sodo e speriamo che questi aggiornamenti siano buoni quanto quelli dei nostri avversari e ci aiutino a fare un significativo passo avanti”.